RC Lens - Dijon FCO: 1 - 0 (score final)

Le RC Lens a effectué une bonne partie ce samedi face à Dijon, futur adversaire en L1 et qui avait amené son groupe habituel.

Florian Sotoca a ouvert le score logiquement en concluant une action rapide partie du pressing de C. Michelin, et qu'Ignatius Ganago a parfaitement exploité en éliminant son adversaire et centrant pour son binôme de l'attaque.





Composition du RC Lens:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Haïdara - Cahuzac (c), Doucouré - Kakuta - Sotoca, Ganago

Sur le banc: Farinez, Fortes, Perez, Boura, Pereira Da Costa, Mauricio, Jean, Banza.



Buteur(s) lensois:

F. Sotoca (25ème);





Le match sera à suivre en audio sur https://rbm996.fr, ou bien sur la chaîne twitch du DFCO, en vidéo. Rendez-vous ici : https://player.twitch.tv/?autoplay=true&channel=DFCOLive&parent=www.rclens.fr