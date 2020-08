RC Lens - Dijon FCO: A suivre Ã  partir de 19h00

Le RC Lens affronte pour son dernier match de préparation le DFCO, remplaçant au pied levé du Sparta Rotterdam, qui a annulé sa participation suite à des cas positifs de Covid-19 dans son effectif, et qui avait déjà évincé le FC Chambly Oise au titre de dernier opposant du racing dans cette longue pré-saison.

Avec une seule victoire lors de cette préparation face à une équipe réserviste de Genk, le RC Lens tentera donc de terminer sur une note positive et engranger de la confiance, avant un périlleux retour en L1 ce mois-ci (Nice, puis le PSG). 2000 à 3000 spectateurs sont attendus dans des travées clairsemées de Bollaert-Delelis, cantonnés aux niveau 0 du stade (sauf en Xercès).

Sur le terrain, on retrouvera Mounir Chouïar côté dijonnais, si ceux-ci ont pû dépêcher leur meilleure équipe, et non des remplaçants, vue les circonstances. Enfin, côté lensois, on notera l'absence d'Issiaga Sylla, dernière recrue, qui sera amené à concurrencer Massadio Haîdara dans le rôle de piston gauche, ainsi que de Gaëtan Robail, Aleksandar Radovanovic, et Zackaria Diallo notamment.

Composition du RC Lens:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Haïdara - Cahuzac (c), Doucouré - Kakuta - Sotoca, Ganago

Sur le banc: Farinez, Fortes, Perez, Boura, Pereira Da Costa, Mauricio, Jean, Banza.





Le match sera à suivre en audio sur https://rbm996.fr, ou bien sur la chaîne twitch du DFCO, en vidéo. Rendez-vous ici : https://player.twitch.tv/?autoplay=true&channel=DFCOLive&parent=www.rclens.fr