Lens - Dijon demain Ã  19h00 au stade Bollaert-Delelis

En remplacement du match contre le Sparta Rotterdam, annulé pour cause de détection de cas de Covid dans l'effectif du club hollandais, le RC Lens a trouvé au pied levé un adversaire de remplacement: Il s'agira du club de L1 et futur concurrent pour le maintien, Dijon. Les modalités restent les même pour accèder au stade, et les billets achetés pour le match contre Rotterdam demeurent valides. Et, ce sera l'occasion peut-être de revoir Mounir Chouïar.