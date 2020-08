Franck Haise pas satisfait contre l'Union Saint-Gilloise, moins inquiet contre le Paris FC

Après deux défaites hier mercredi en amical, Franck Haise ne s'est montré globalement ni satisfait ni pour autant inquiet.

Contre l'Union Saint-Gilloise (défaite 3-1), il s'est montré déçu du comportement de ses remplaçants.



F.H. : "On a laissé l'adversaire faire ce qu'il voulait presque tout le match.

J'observe. J'observe les comportements. On a mis du temps avant de réagir, tout le monde doit en prendre conscience. C'était largement insuffisant à tout les niveaux sur ce match. On sera là pour le rappeler".

Contre le Paris FC (défaite 2-1), moins d'inquiètude de la part du coach lensois.



F.H. : "Je ne me pose pas trop de question après ce match. On prends deux buts sur des erreurs individuelles et de jeunesse (NDLR: Badé et Pandor). On a eu la qualité, l'intensité, les occasions... On doit certainement pas perdre ce match, mais on travaille. En première mi-temps avec notre système on a vu beaucoup de bonnes choses. En seconde, comme on a testé un autre système, il n'y a pas de regrets, les matchs de préparation sont là pour ça."

Source: RCLens.