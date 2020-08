RC Lens - Union Saint-Gilloise: 1 - 3 (score final)

Les lensois ont totalement lâché leur match en seconde période, où Yannick Pandor avait remplacé Wuilker Farinez dans les buts, auteur d'une bonne première sous le maillot lensois. A 0-0 à la pause, ils ont finalement encaissé 3 buts. A noter aussi le passage en une défense à quatre.

Steven Fortes, Zackaria Diallo, Clément Michelin et à moindre mesure Gaëtan Robail n'ont pas été, à priori, exempts de tout reproches. Charles Boli est rapidement sorti, blessé.

Le but lensois a été inscrit par Adam Oudjani dans le dernier quart d'heure.

Deux matchs amicaux prévus cet après-midi pour le RC Lens avec l'Union Saint-Gilloise (Belgique, D2) à 15h00 puis le Paris FC à 18h30.

Il s'agit d'une dernière grande journée de travail tactique pour les titulaires et leurs challengers à moins de 20 jours de la reprise du championnat. Après cela, les lensois connaitront une mise au vert bénéficiant à la préparation mentale du groupe, avant de prendre quelques jours de repos, et d'amorcer la dernière semaine avant la compétition qui se soldera par un 7ème et dernier match amical contre Chambly, samedi prochain.

Composition du RC Lens contre l'Union Saint-Gilloise:

Farinez - Fortes (c), Diallo, Radovanovic - Michelin, Boli - Pereira Da Costa, Perez, Mauricio - Banza, Jean.

Sur le banc: Pandor, Robail, Oudjani, Boura.



But lensois: Oudjani (77ème);





Un live audio est également prévu par nos confrères de RBM996 pour les deux matchs.

La Voix du Nord diffusera également un live audio, alors que MaLigue2.fr le fera pour le match du Paris FC.