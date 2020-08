RC Lens - Union Saint-Gilloise: A suivre Ã  partir de 15h00

Deux matchs amicaux prévus cet après-midi pour le RC Lens avec l'Union Saint-Gilloise (Belgique, D1) à 15h00 puis le Paris FC à 18h30.

Il s'agit d'une dernière grande journée de travail tactique pour les titulaires et leurs challengers à moins de 20 jours de la reprise du championnat. Après cela, les lensois connaitront une mise au vert bénéficiant à la préparation mentale du groupe, avant de prendre quelques jours de repos, et d'amorcer la dernière semaine avant la compétition qui se soldera par un 7ème et dernier match amical contre Chambly, samedi prochain.

Composition du RC Lens contre l'Union Saint-Gilloise:

Farinez - Fortes (c), Diallo, Radovanovic - Michelin, Boli - Pereira Da Costa, Perez, Mauricio - Banza, Jean.

Sur le banc: Pandor, Robail, Oudjani, Boura.



On note la première apparition de W. Farinez. Cette équipe est l'équipe des remplaçants, d'où Jonathan Clauss et Florian Sotoca sortent, au détriment de Banza et Michelin. Les titulaires affronteront donc le Paris FC, tout à l'heure.





Un live audio est également prévu par nos confrères de RBM996 pour les deux matchs.

La Voix du Nord diffusera également un live audio, alors que MaLigue2.fr le fera pour le match du Paris FC.