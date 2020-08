Deux matchs amicaux aujourd'hui pour le RC Lens

Après une double confrontation contre Genk samedi, le RC Lens remet cela ce mercredi avec deux rencontres d'affilée. A 15h00, contre l'Union Saint-Gilloise (Belgique, D1), puis à 18h30, contre le Paris FC (L2).

Franck Haise continuera de donner un maximum de temps de jeu à ses joueurs en vue de la reprise du championnat, dans moins de 20 jours. Et on guettera une éventuelle première apparition de Wuilker Farinez dans les buts lensois.



Pas de live vidéo ou de public, mais une retransnmission en direct à la radio et sur internet chez nos confrères de RBM996.