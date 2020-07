Franck Haise assez satisfait de ses recrues

Franck Haise s'est montré assez satsifait après un second match amical bien plus abouti, hier contre La Gantoise.

F. H. : "Les deux périodes étaient positives. On est nettement monté en puissance dans tous les aspects par rapport au match du Havre. On a joué dans deux systèmes différents avec une pointe haute en première période et une pointe basse en seconde. La seule déception, c’est de ne pas avoir gagné ce match.

Facundo Medina et Ignatius Ganago ont apporté beaucoup à l’équipe. Pour une première, c’est plutôt réussi ! Facundo a fait preuve de beaucoup de sérénité et d’assurance pour défendre et sortir le ballon. Ignatius est parvenu à alterner dans la profondeur et a été altruiste."

Après un décrassage aujourd'hui, les lensois auront droit à quatre jours de repos. Et dès lundi, direction Genk en Belgique pour un court stage à l'issu duquel ils affronteront l'équipe locale, samedi à partir de 13h00.