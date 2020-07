RC Lens - La Gantoise: 1 - 1 (score final)

Score final et match amical bien plus abouti de la part des lensois qui concèdent le match nul, mais auraient tout autant pû l'emporter.



Lors de la seconde période, les recrues Ganago et Medina feront leur apparition sous le maillot lensois.

Kakuta est toujours légérement blessé; Radovanovic, absent, pourrait être sur le départ.

Buteur(s) lensois:

F. Sotoca (17ème, s. p.);



Composition du RC Lens en 1ère période:



Desprez - Fortes (c), Diallo, Traoré - Clauss, Boli - Perez, Pereira Da Costa, Robail - Jean, Sotoca



A noter l'entrée en jeu d'Adam Oudjani.



Composition du RC Lens prévue en 2ème période:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Haïdara - Doucouré, Cahuzac (c), Mauricio - Banza, Ganago





Un live audio est également prévu par nos confrères de RBM996: