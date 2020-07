RC Lens - La Gantoise: Second match amical Ã  suivre Ã  partir de 16h00

Le RC Lens s'apprête à affronter son second adversaire de sa préparation d'avant-saison. Après une défaite face au Havre (1-3), les belges de La Gantoise constitueront un adversaire encore plus coriace, d'autant plus qu'ils ont commencé leur préparation fin juin, comme les lensois, avec une reprise de leur championnat prévue par contre dès le 9 août.

Composition du RC Lens en 1ère période:



Desprez - Fortes (c), Diallo, Traoré - Clauss, Boli - Perez, Pereira Da Costa, Robail - Jean, Sotoca



Composition du RC Lens prévue en 2ème période:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Haïdara - Doucouré, Cahuzac (c), Mauricio - Banza, Ganago





Un live audio est également prévu par nos confrères de RBM996: