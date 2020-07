Franck Haise pas satisfait du premier match de prÃ©paration

Même si la pré-saison sera longue, Franck Haise n'a guère trouvé de motif de satisfaction après la défaite 3-1 face au Havre, hier pour le premier match de préparation.

F. H. : "Je ne suis pas satisfait de l’ensemble du match. On a fait beaucoup d’erreurs, mais on a un bon groupe.

On doit aller plus loin et plus vite. Je savais qu'il y aurait des imperfections. Je ne pensais pas qu'elles seraient aussi nombreuses et que l'on offrirait des buts si facilement. Ça prouve qu'il va falloir se battre chaque jour pour gravir les échelons de la Ligue 2 à la Ligue 1."



A noter que, capitaine en seconde période, Zackaria Diallo semble partir avec une longueur d'avance sur Steven Fortès, encore en difficulté hier, en ce qui concerne la place de défenseur central juste devant Jean-Louis Leca. Medina et Gradit devraient le soutenir.