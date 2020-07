RC Lens - Le Havre : 1 - 3 (score final)

Les lensois n'ont pas brillé dans ce premier match de préparation face à des havrais revanchards après leur défaite 9-0 face au PSG. Sans leurs recrues Kakuta, Ganago, Medina (non prêts), Jean (musculaire), et Farinez (Covid), la fébrilité défensive a une nouvelle fois plombé une performance pourtant intéressante sur la première demi-heure de jeu, ponctuée par l'ouverture du score de Sotoca, et de bonnes performances individuelles (Pereira Da Costa, Oudjani, Doucouré, Clauss). Des erreurs de Steven Fortes et Didier Desprez notamment ont permis au Havre d'égaliser dès la 39ème minute, avant de prendre le large en début de seconde période. A noter que Simon Banza a raté un pénalty en fin de match.



Au début seulement d'une longue préparation, il faudra encore beaucoup de travail pour acquérir la sérénité défensive nécessaire à l'objectif maintien.

But(s) lensois:

F. Sotoca (25ème);



Composition pour la 1ère mi-temps pour le RC Lens:



Leca; Badé, Fortes, Haïdara - Michelin, Traoré; Cahuzac, Doucouré, Pereira Da Costa - Sotoca, Bayala.



Composition pour la 2ème mi-temps pour le RC Lens:



Desprez; Gradit, Diallo, Radovanovic - Clauss, Boli - Oudjani, Perez, Mauricio - Banza, Robail.