Jour de match, premier amical de la saison!

Le RC Lens rencontrera Le Havre aujourd'hui en fin d'après-midi à 17h00 pour le premier match amical de la pré-saison, à huis-clos.

Les havrais, lourdement défaits 9-0 par le PSG il y a quelques jours, tenteront de donner un meilleur visage.



Franck Haise lui, pourra compter sur quasiment tout l'ensemble de son effectif, et alignera deux onze différents. Corentin Jean a une douleur musculaire et ne participera pas. Arial Mendy s'entraine à part et devrait rejoindre le groupe PRO2 suite à son refus de dernière minute de s'engager à Ajaccio. Enfin, Wuilker Farinez est en quatorzaine suite à un son test PCR Covid-19 positif. Jean-Louis Leca et Didier Desprez devraient donc garder les buts lensois chacun 45 minutes, alors qu'une large revue d'effectif sera opérée. Les recrues Facundo Medina, Loic Badé, Jonathan Clauss, Ignatius Ganago, et Gaël Kakuta sont tous disponibles. Les jeunes Adam Oudjani, Ismaël Boura, et David Pereira Da Costa complètent le groupe des pros depuis la reprise de l'entrainement.