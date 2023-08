L'OM pas qualifié en Ligue des Champions

En s'inclinant dès son premier tour de qualification face aux grecs du Panathinaïkos (2-2 en cumulé, puis aux tirs aux buts), l'Olympique de Marseille dit déjà adieu à la Ligue des Champions. Lens et Paris seront les seuls clubs français à participer à la phase de groupe.

Les adepts du football français seront déçus de la performance des marseillais, qui sont néanmoins reversés directement en Europa League. L'indice UEFA de la France, déjà descendue à la sixième place derrière les Pays-Bas, pourrait s'en faire ressentir, ou pas, selon les performances de l'OM en C3, comparées à celle allégrement présumées jusqu'ici pour la C1.

Du côté de Lens, on peut néanmoins choisir d'y voir une bonne nouvelle. Mécaniquement, les droits commerciaux (droits TV) vont rapporter environ 6M€ supplémentaires au racing. La grille TV, qu'il n'aura plus à partager avec l'OM, laissera également toute sa place aux sang et or, puisque le tirage devrait arranger des jours de compétition différents pour les deux représentants français. Ainsi, lorsque le PSG jouera le mardi, Lens jouera le mercredi, et vice-versa.

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions aura lieu le 31 août en après-midi.