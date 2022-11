Coupe du Monde: France - Pologne en huitiÃ¨mes

Compliquée soirée pour la Pologne de Przemyslaw Frankowski qui jouait sa qualification pour les 8èmes de finale, face à l'Argentine. Le score final a été de 2 à 0 en faveur des argentins.

Une nouvelle fois titulaire, cette fois-ci à gauche, Przemyslaw Frankowski n'a pas pû beaucoup aider son équipe, dépassée par son adversaire. Il a d'ailleurs été remplacé durant la pause.



Finalement, la Pologne a réussi à conserver un maigre avantage sur le Mexique, et se qualifie pour les 8èmes de finale... et y rencontrera la France. La différence aurait pû se jouer au fair-play (nombre de cartons jaunes reçus), alors que le Mexique poussait pour un troisième but face à l'Arabie-Saoudite (2-1). Les polonais ont ainsi défendu pour ne pas encaisser ce but supplémentaire synonyme d'élimination. Mais ce sont les saoudiens qui ont finalement clôs le suspens dans l'autre match en réduisant la marque dans les arrêts de jeu (90ème+5).

France - Pologne aura lieu dimanche, à 16h00.