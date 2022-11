Coupe du Monde: C'est parti pour Przemyslaw Frankowski

La Pologne de Przemyslaw Frankowski a démarré sa Coupe du Monde ce jour, en affrontant le Mexique en fin d'après-midi.

Przemyslaw Frankowski n'était pas titulaire mais est entré en jeu, et a été averti, pour un total d'une vingtaine de minutes de jeu. Malmenés en première période, les polonais ont conservé un score nul et vierge, avec un pénalty manqué par Lewandowski.



Le groupe C compte aussi l'Argentine et l'Arabie-Saoudite, cette dernière ayant signé le premier exploit de la compétition en défaisant les coéquipiers de Lionel Messi, 2 buts à 1.