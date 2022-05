La Coupe de France pour Nantes

Le FC Nantes a remporté la Coupe de France, ce samedi soir, aux dépends de Nice, 1 à 0.

Si Antoine Kombouaré et Wylan Cyprien peuvent fêter ce titre, ce résultat est une mauvaise nouvelle pour le RC Lens qui espérait plutôt une victoire niçoise, dans le but de rendre éventuellement la 6ème place du classement de Ligue 1 qualificative pour l'Europa Conference League.

Le racing est à 5 points des niçois et des strasbourgeois (qui ont déjà joué ce week-end en battant Brest 1 à 0), cinquièmes avec 60 points chacun.