CAN : Le Mali et le Cameroun s'imposent

Le Mali s'est imposé cet après-midi pour la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, 1 but à 0 face à la Tunisie. Massadio Haïdara était titulaire sur le côté gauche de la défense avant de laisser sa place en fin de match.

Un match rocambolesque dû à la prestation de l'arbitre zambien Janny Sikazwe, qui a siflé la fin du match deux fois : Une première fois à la 85ème minute, et une seconde après 44 minutes et 45 secondes de jeu environ en deuxième période.

La CAF, après plus de 30 minutes de délai, a ordonné la reprise du match pour les 3 minutes de temps additionel initialement prévues. Mais les joueurs tunisiens ont refusé de reprendre. Tout comme M. Sikazwe, qui a laissé sa place à son arbitre assistant. Difficile en tout cas de dire, qui de M. Sikazwe, des maliens ou des tunisiens auront trop regardé d'olympicos.

Lundi, le Cameroun s'est aussi imposé, 2-1, face au Burkina-Faso. Un match beaucoup plus calme, surtout pour Ignatius Ganago, qui est resté sur le banc durant toute la rencontre.