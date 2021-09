Matchs internationaux: Les rÃ©sultats des lensois concernÃ©s

Les lensois engagés avec leurs sélections ont quasiment tous terminés leurs campagnes internationales respectives pour ce mois de septembre. Seul manque encore à l'appel Wuilker Farinez, qui jouera encore dans la nuit de jeudi à vendredi, et qui pourrait manquer le déplacement à Bordeaux.

Que ce soient les africains ou les européens, les sang et or ont pû honorer quelques sélections, mais n'ont pas vraiment fait partie du disposif de base de leurs coachs.

Cheick Doucouré - Mali :

Mali 1 - 0 Rwanda

Ouganda 0 - 0 Mali

Cheick Doucouré est entré en jeu contre la Rwanda.

Le Mali prends la tête de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022.



Ignatius Ganago - Cameroun :

Cameroun 2 - 0 Malawi

Côte d'Ivoire 2 - 1 Cameroun

Ignatius Ganago est entré en jeu à la 64ème minute contre le Malawi.

Le Cameroun est deuxième de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2022.



Wuilker Farinez - Venezuela :

Venezuela 1 - 3 Argentine

Pérou - Venezuela

Venezuela - Paraguay (10 septembre)

Wuilker Farinez était titulaire dans les cages pour sa sélection.

Le Vénézuéla pointe dernier du classement des qualifications zone AmSud pour la Coupe du Monde.



Przemyslaw Frankowski - Pologne :

Pologne 4 - 1 Albanie

Saint-Marin 1 - 7 Pologne

Pologne 1 - 1 Angleterre

P. Frankowski était titulaire contre l'Albanie. Il est tentré en jeu en fin de match contre Saint-Marin et l'Angleterre.

La Pologne est 3ème de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde.



Arnaud Kalimuendo - France Espoir :

France 3 - 1 Macédoine du Nord

Îles Féroé 1 - 1 France

A. Kalimuendo est entré en jeu dans les deux matchs.

La France Espoirs est 2ème de son groupe de qualification pour l'Euro Espoirs.