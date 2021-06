Vers une Ligue 1 Ã  18 clubs en 2023-2024

La LFP va entériner un retour à 18 clubs en Ligue 1 pour la saison 2023-2024, ce matin lors de son conseil éxécutif.

Ainsi, au terme de la saison 2022-2023, 4 clubs descendront en Ligue 2, alors que 2 seront promus. Ce retour intervient sous la pression des "gros" clubs qui souhaitent in fine un partage plus favorable des droits TV, notamment pour passer cette période de crise. Mais ce retour à 18 interviendra un an après ce qui avait été initialement demandé. Il conïncidera également avec la réforme de la Ligue des Champions (dont la première phase se transformera en quatre championnats de 9 clubs) et qui demandera plus de dates libres pour les joutes européennes.