La 6Ã¨me place de Ligue 1 sera qualificative pour la Ligue Europa Conference

Suite à la victoire de l'AS Monaco sur le petit poucet Rumilly-Vallières lors de la deuxième demi-finale de la Coupe de France, la 6ème place du championnat de Ligue 1 sera qualificative pour l'Europe.

Les monégasques l'ont emporté sur le score de 5 buts à 1. Hier, le PSG s'est également qualifié pour la finale qui aura lieu mercredi prochain. Les deux équipes étant déjà européennes via le championnat, la place qualificative pour la Ligue Europa est reversée au 5ème de L1.

Le RC Lens pourra donc tenter de décrocher son ticket pour la C3, ou bien la nouvelle "C4". Cela pourrait être validé dès dimanche en cas de victoire face à Bordeaux, et de défaite du Stade Rennais à Monaco.

Le billet européen du cinquième enverra ainsi ce dernier directement en phase de groupe de Ligue Europa.

Pour le sixième, il s'agit d'une place en barrage de la Ligue Europa Conference, soit le meilleur ticket possible pour cette compétition : Il n'y a en effet aucune entrée directe en phase de poules. Le club français entrera au quatrième et dernier tour de qualification, appelé "barrages", et qui aura lieu en aller-retour lors de la deuxième quinzaine d'août.