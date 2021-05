Ligue 1 : L'OM dÃ©fait!

L'OM n'a pas profité de l'occasion de prendre 3 points d'avance dans la course à l'Europe, et a même été défait à Saint-Etienne cet après-midi.

C'est Arnaud Nordin qui a marqué pour les verts en fin de première période et a permis à son équipe de l'emporter 1-0. L'ASSE rend un fier service au RC Lens, qui reste néanmoins 6ème à la différence de but (+4 contre +6).

Ce soir, Rennes, qui a deux points de retard sur le racing et l'OM, recevra le PSG.

Les qualifications européennes se joueront donc jusqu'à l'ultime journée. Il faudra aussi compter sur le PSG et Monaco en Coupe de France la semaine prochaine pour une 6ème place qualification en Ligue Europa Conference.

Lors des deux dernières journées, Rennes devra encore se déplacer à Monaco, comme Lens. Enfin, Marseille recevra Angers et ira à Metz.