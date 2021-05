Ligue des Champions : Pas de cinquiÃ¨me finale pour Varane

Il n'y aura pas de cinquième finale, et donc de titre, cette année pour Raphaël Varane en Ligue des Champions. Absent de la pelouse car blessé, il n'aura pû qu'assister à l'élimination du Real Madrid face à Chelsea, 2-0 mercredi soir et 3-1 sur l'ensemble des matchs aller et retour. La finale opposera, comme en 2019, deux clubs anglais.

Hier, cela n'aura pas échappé aux amateurs de football en France, le Paris Saint-Germain a aussi été éliminé, face à Manchester City (2-0, et 4-1 sur l'ensemble des deux matchs). Les coéquipiers de Kyllian M'bappé pourront donc se concentrer sur d'autres priorités : Battre Rennes dimanche en Ligue 1 puis tenter de remporter la Coupe de France ce mois-ci, et ainsi aider le RC Lens dans sa propre quête européenne. De nobles objectifs.