Ligue 1 : Le faux-pas de Rennes Ã  Bordeaux!

Le RC Lens aura finalement passé le premier des 4 obstacles du moi de mai, puisqu'en ne perdant que par un but d'écart face au PSG, et conjoint aux faux-pas de Marseille (1-1 face à Strasbourg vendredi), et surtout de Rennes aujourd'hui, il reste 5ème du classement.

Le Stade Rennais a effectué une mauvaise opération en étant défait 1-0 à Bordeaux, une contre-performance qui a également vu l'expulsion de N'Zonzi. Rennes reste à deux points de l'OM et du Lens.

Par ailleurs, le RC Lens est assuré de terminer le championnat au pire à la 8ème place, suite à la défaite de Nice face à Lille hier soir.