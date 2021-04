La montÃ©e pour Bastia et Quevilly-Rouen

Après le match décalé Orléans - Villefranche (1-3) en National ce soir, le SC Bastia et Quevilly-Rouen sont assurés de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine.

Du côté de Bastia, c'est la troisième montée consécutive, et l'aboutissement de tout le club qui aura mis 5 années à retrouver le monde professionnel, après son dépôt de bilan en 2017.

Club de coeur de Jean-Louis Leca et Yannick Cahuzac, mais aussi de Florent Ghisolfi, plusieurs joueurs ou anciens joueurs y évoluent: Tom Ducrocq (photo), qui reviendra de son prêt en juin, Thomas Vincensini, qui sera sans contrat à la fin de la saison, et Chaoucki Ben Saada, désormais 36 ans et qui évoluait au racing lors de la saison 2011-2012 en Ligue 2.

On notera enfin que du côté de QRM, il s'agit de l'ancien club de Jonathan Clauss, qu'il a connu avant son départ pour l'Allemagne en 2018.