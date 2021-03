Ligue 2: SoirÃ©e complÃ¨te pour les anciens lensois et les prÃªtÃ©s

La soirée a été complète pour les anciens sang et or, et les joueurs prêtés par le racing, en Ligue 2 ce mardi soir. Le multiplex de la 28ème journée nous donne l'occcasion de faire un tour d'horizon des fortunes diverses de noms connus du côté du racing.

VA et Paris avec les joueurs prêtés

Valenciennes l'a emporté à domicile face à Toulouse sur un but de Baptiste Guillaume (1-0). Les valenciennois alignaient également Gaëtan Robail, toujours prêté par Lens depuis le mois de janvier, alors qu'il avait débuté la saison à Guingamp.



Du côté de Charléty, le Paris FC l'a également emporté 1-0 (Abdi dans les arrêts de jeu) sur Dunkerque. Charles Boli a débuté la rencontre pour les parisiens, mais est sorti à l'heure de jeu avec un carton jaune à son actif. Tout comme Gaëtan Laura, titulaire également à la pointe de l'attaque, mais qui est resté lui sur la pelouse tout le match.

Les deux gardiens de buts suppléants étaient Didier Desprez pour le PFC, et Jérémy Vachoux pour Dunkerque.

Sur les autres pelouses, Yoann Touzghar a été buteur pour le leader Troyes qui s'est largement imposé 3-0 face au Chambly de Medhy Ghezoui. Alexandre Coeff (titulaire) et Kévin Fortuné (entrant) ont tenu en échec Amiens à la Licorne, un but partout. Cyrille Bayala a participé à la victoire d'Ajaccio face à Rodez, là encore 1 but à 0.



Enfin, Clermont a explosé Guingamp au Roudourou, 5-0. Dans le camp des vainqueurs, Akim Zedadka est entré en fin de match et Clermont se hisse deuxième du classement, plus que jamais en lice pour la montée.. Du côté des bretons, Yannick Gomis devra faire mieux pour sauver le club pour lequel il avait quitté Lens: Guingamp est 18ème et donc barragiste ce soir...