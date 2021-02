Droits TV: La saison se terminera sur Canal Plus

Toujours sans option pour les futures saisons, après l'échec de l'appel lancé le mois dernier et le refus de Canal + et BeIn Sports de négocier de gré à gré, la LFP a néanmoins trouvé ce jour un accord avec la chaine cryptée pour la fin de cette saison.

Canal récupère ainsi le lot de Mediapro (L1 et L2) pour 35M€ d'euros supplémentaires, et devrait prendre le relais de Téléfoot dans les semaines à venir. De quoi donner un peu d'air à la LFP qui se retire une première épine du pied et se donne le temps, d'encore une fois, reprendre à zéro la vente de ses droits TV.