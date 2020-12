DÃ©cÃ¨s de GÃ©rard Houllier

Quelques jours après Bouba Diop, c'est un autre ancien du club dont le racing a à déplorer la disparition. Gérard Houllier est décédé cette nuit à 73 ans.

Natif du Pas-de-Calais, il avait évolué au Touquet dans sa jeunesse. Mais c'est surtout sa carrière d'entraineur qui l'avait rapidement menée au RC Lens, entre 1982 et 1985, avec une qualification européenne à la clef. Il avait par la suite remporté le championnat de France avec le PSG en 1986. Il avait ensuite connu l'Equipe de France (avec moins de succès) et la DTN jusqu'à la fin des années 90. Enfin, dans les années 2000 et 2010, il aura connu certains de ses plus grands succès avec Liverpool, puis Lyon.