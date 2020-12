TÃ©lÃ©foot: Fin et sortie de crise imminente

La crise des droits TV va semble t'il toucher à sa fin pour le football professionnel français: L'Equipe annonce ce matin des réunions ayant lieu en parallèle à la LFP et chez Mediapro. Le conciliateur du tribunal de commerce de Nanterre a donc permis des négociations qui visent à faire sortir le groupe espagnol du contrat qu'il ne respectait plus, en ayant refusé de payer les deux échéances de plus de 150M€ d'octobre et de décembre. La chaîne Téléfoot va donc s'arrêter.

Le calendrier de cet arrêt est encore difficile à cerner. Canal + et BeIn Sports sont eux dans les starting blocks pour reprendre les droits de diffusion, mais sont en position de force. Une chose est sûre, la L1 peut oublier son milliard d'euros de droits annuels. En attendant la prochaine étape de ces négociations, le prochain match du RC Lens, demain face à Montpellier (21h00), est déjà lui, programmé sur Canal +, qui diffuse deux matchs de L1 à chaque journée.