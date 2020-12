Vers la fin de TÃ©lÃ©foot?

Cela n'est plus un secret pour personne, la chaine Téléfoot du groupe Mediapro qui avait acquis les droits TV de la Ligue 1 à partir de cette saison, est très loin d'avoir rempli ses objectifs. Qui plus est, le groupe espagnol, endetté, n'est pas en mesure de payer ses traites pour les dits droits de diffusion. La faute également à la LFP, qui n'avait pas demandé de garanties bancaires avant de lui vendre, pour près d'un milliard d'euros par saison, ses droits à l'image.

Aujourd'hui, nous apprenons via L'Equipe que présidents de clubs et discours interne chez Téléfoot amorcent deux scénarios :

Un mode de diffusion réduit (et notamment la revente du match du dimanche soir), et l'arrêt pur et simple de la chaine, laissant probablement le champ libre à Canal+ et BeIn Sports.

Affaire à suivre donc pour le RC Lens dont les matchs, jusqu'ici retransmis sur Téléfoot, pourraient ré-apparaitre chez BeIn Sports courant 2021.