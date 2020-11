Une jauge dynamique pour le retour des supporters en Ligue 1

Le gouvernement devrait faire évoluer sa position sur la jauge du nombre de spectateurs autorisés dans les stades, à partir de janvier, si tout se passe bien à la sortie du second confinement.

Une jauge dynamique en fonction de la capacité et de la superficie des stades, avec une recommendation de 4m² pour chaque spectateur, a été évoquée pour le ministère des sports lors d'une réunion avec plusieurs représentants. Celle-ci signera donc la fin des limites fixes à 5000 et des huis-clos. Et en ce qui concerne le RC Lens et Bollaert-Delelis, on parlerait donc d'une nouvelle capacité avoisinant les 9500 supporters, soit environ un tiers des abonnés de la saison.

Le racing pourrait effectuer sa rentrée dans un Bollaert un peu moins fantômatique pour la réception de Strasbourg, mi-janvier.