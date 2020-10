Joseph Oughourlian: Â« Une alternative doit Ãªtre trouvÃ©e Ã  Mediapro Â»

Habitué du Grand journal de l'éco de BFM Business, Joseph Oughourlian y était encore hier pour commenter la situation du groupe Lagardère, sur lequel il travaille depuis de longs mois et où il a subit une déconvenue cette semaine avec le rejet de sa demande auprès du tribunal de commerce, d'ordonner une nouvelle assemblée générale durant laquelle son propre fond aurait pû en prendre le contrôle.

En fin d'émission, il a cependant surtout été interpelé au sujet de Mediapro cette fois-ci, qui n'a pas honoré la seconde échéance (seulement) de ses versement des droits TV à la LFP.

Le président du RC Lens n'a pas semblé surpris, ni inquiet outre-mesure par la situation qui se veut alarmante du côté d'autres clubs, dépendants très largement, et à court terme, de ces droits TV:

J.O.: "Ce qui se passe avec Mediapro n'est pas surprenant: Ils sont frappés de plein fouet par la crise du covid, ils sont en plus très endettés. Leur modèle économique était très agressif. La crise covid a mis à plat tout ça, il faut rapidement que la LFP trouve une alternative et renégocier quelquechose qui tienne debout d'un point de vue économique."



Pour J. Oughourlian, il ne fait donc aucun doute qu'une nouvelle négociation (incluant ou pas Mediapro?) devra avoir lieu aussi vite que possible.