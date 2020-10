Une situation dÃ©jÃ  grave pour la chaÃ®ne TÃ©lÃ©foot et la Ligue 1

Ces derniers jours, les nouvelles n'ont pas été bonnes pour la LFP et le groupe Mediapro, dont les relations se sont considérablement tendues. La faute au succès très relatif de la chaîne, qui comptabilise à ce jour seulement 278 000 abonnés selon RTL, alors que Mediapro a pour objectif d'en acquérir, à moyen ou long terme, 3.5 millions.

Cette semaine, Mediapro n'a pas voulu, ou n'a pas été en mesure, d'honorer le calendrier de paiement des droits TV. Le groupe et ses actionnaires chinois connaitraient de plus en plus de difficultés financières liées à la situation sanitaire. En France, la Ligue 1 et Téléfoot ne font donc guère recette, entre faible attractivité du spectacle proposé dans des stades vides, et surtout, des formules d'abonnement prohibitves à plus de 25€/mois, malgré une offre couplée avec Netflix.

La LFP, avec son nouveau président Vincent Labrune, assure donc veiller à ce que l'accord soit respecté. L'Etat, via la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracinenu, monte aussi au créneau devant la grande dépendance des clubs professionnels français aux recettes des droits TV. Mais Mediapro demande une renégociation, qui semble certes encore lointaine, mais peut-être inéluctable...