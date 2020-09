Election Ã  la LFP, Gervais Martel challenger

En marge du match attendu Lens - PSG ce soir, l'actualité du jour sera faite de l'éction du nouveau président de la LFP en fin d'après-midi. Gervais Martel, candidat, ne part pas favori mais premier challenger.

Les favoris restent donc Michel Denisot (ex-Paris, Châteauroux) et Vincent Labrune (ex-Marseille). Leurs anciens clubs résument bien la lutte d'influence que se livrent les candidats au poste, mais G. Martel pourrait encore tirer son épingle du jeu si celle-ci donne l'impression de provoquer plus de cissions que de solutions, dans une période où la football français en général et l'instance en particulier se doivent de montrer plus de solidarité.