Chaine TÃ©lÃ©foot: Au tour d'Orange!

Le groupe Mediapro a enfin vu aboutir ses négociations avec Orange, l'un des mastodontes des télécoms en France. Les annonces officielles sont imminentes et la chaine pourrait être disponible dès vendredi, pour la 3ème journée de Ligue 1.

Il y a quelques semaines, Téléfoot été apparue par erreur sur les livebox de certains abonnés. Il était alors certain que sa distribution chez l'opérateur n'était plus qu'une question de temps...



Prochaine étape, les GAFA, et notamment Facebook et Youtube.