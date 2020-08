TÃ©lÃ©foot: Accord de distribution avec Free

Après Bouygues et SFR, c'est avec l'opérateur Free que Mediapro annonce avoir -enfin- trouvé un accord de distribution pour sa chaîne Téléfoot.

Les abonnés au fournisseur d'accès pourront donc souscrire à Téléfoot aux mêmes conditions tarifaires (entre 26 et 30€ par mois, avec ou sans engagement) dans les jours prochains.

Il ne reste donc plus que les plus importants acteurs, Orange et Canal+. La situation devrait se décanter avant la 3ème journée de Ligue 1, mi-septembre. Des accords avec Youtube et Facebook sont également toujours recherché, d'après L'Equipe.