La chaÃ®ne TÃ©lÃ©foot sera disponible pour les abonnÃ©s Bouygues le 26 aoÃ»t

Après les annonces officielles du début de semaine, le groupe Mediapro annonce dans la foulée un nouveau partenariat de distribution pour sa chaîne Téléfoot: Le fournisseur d'accès à internet Bouygues Télécom permettra à ses abonnés de souscrire à celle-ci à partir du 26 août, soit un peu plus d'une semaine après son lancement... et après la première journée de Ligue 1. Le prix restera celui déjà annoncé: 25.90€/mois avec un engagement d'un an, ou bien 29.90€/mois sans engagement.



Pour parfaire sa distribution, des annonces conjointes avec Orange et Free sont encore attendues.