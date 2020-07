Le mercato va Ãªtre mis sur pause en France

Début juin, la LFP avait décidé d'anticiper l'ouverture du mercato, pour redynamiser le football français. Problème, le réglement de l'UEFA refuse une période de transferts supérieure à 12 semaines. L'homologation de contrats sera donc mise sur pause pendant un mois, entre le 10 juillet et le 10 août.

Pas une bonne nouvelle pour le RC Lens



Même si tout les clubs seront sur un pied d'égalité, cette mise en pause ne sera pas une bonne nouvelle pour le RC Lens, que l'on sentait pressé de constituer son équipe, dans le but de la préparer au mieux avant la reprise du championnat (le 23 août). Les premières journées de championnat permettent généralement aux clubs les mieux préparés, notamment dans l'objectif d'un maintien, de prendre de précieux points face à d'autres écuries encore en rodage.



Même si les tractations continueront, aucun contrat joueur ne pourra être enregistré à partir du 10 juillet, et ce jusqu'à seulement deux semaines avant la reprise des compétitions. Cela signifie aussi que, pour des raisons contractuelles (et d'assurances), ils ne pourront s'entrainer et se préparer avec leurs nouveaux co-équipiers.



Si cela est une mauvaise pour les entraineurs, on pourrait aussi assister à une accélèration des négociations cette semaine, dans le but de les terminer avant vendredi prochain.

Le mercato ré-ouvrira donc normalement le 10 août en France, et se terminera le 5 octobre dans la quasi-totalité de l'Europe.