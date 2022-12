Jean-Luc Arribart n'est plus directeur général de Versailles

Jean-Luc Arribart, ancien directeur sportif du RC Lens à la fin des années 90, n'aura pas non plus longtemps occupé de poste au FC Versailles : Il vient de quitter ses fonctions de directeur général du club, qu'il avait rejoint en novembre 2021 après avoir participé à la reprise de celui-ci.

Ancien demi-finalistes de la Coupe de France et promus en National, le FC Versailles a été racheté par le groupe City Immobilier, fondé par deux dirigeants artésiens. Via leur groupe, ils réalisent actuellement un chantier de logements/bureaux/hôtellerie juste à côté de l'Espace Bollaert, en sus d'autres lôtissements à Lens et Arras.