Des hauts et des bas pour Cheick DoucourÃ© Ã  Crystal Palace

Depuis son arrivée à Crystal Palace, Cheick Doucouré a déjà dû faire face à un événement inhabituel: Le joueur est victime de chantage de la part d'un groupe de trois hommes. Il a communiqué via l'intermédiaire de son avocat.

Il s'agirait d'un agent de joueur, d'un photographe, et d'un journaliste, qui accuseraient C. Doucouré de "double identité" et lui réclamerait de l'argent pour ne pas publier les preuves. Une tentative d'excroquerie plus commune que ce que l'on imagine, surtout pour des transferts vers l'Angleterre. Pour rappel, Cheick Doucouré était pisté par Lens depuis ses 17 ans et est arrivé dans l'artois la même année.

Son nouvel entraineur, Patrick Vieira, l'a par ailleurs déjà soutenu sur le sujet.

Un peu de baume au coeur néanmoins: Depuis son arrivée, C. Doucouré a déjà séduit les supporters de Crystal Palace. Il a aussi joué une mi-temps face à Ipswitch samedi, que ses nouveaux fans ont pû suivre via la WebTV du club. Auteur d'une bonne prestation pour sa première de la saison, il n'a pas semblé perturbé par cette affaire.

Fantastic first half for Doucore! He may not have any goals or assists, but he is nearly flawless on the ball and the through ball was perfect. Just a shade slow in closing once or twice on defense (like on tough Goodman save), but that will come!