Walid Mesloub inquiÃ©tÃ© dans une affaire de trafic de drogue

Le nom de Walid Mesloub est apparu dans une affaire de trafic de drogue, du côté de Lorient, où il avait évolué avant de rejoindre Lens début 2018.

Le nom de l'ancien capitaine lensois serait en fait apparu sur les actes d'achat et de propriété de plusieurs voitures de luxe, fruit du blanchiment d'argent issu de ce trafic de stupéfiant. Le principal mis en examen, surnommé "le chinois" a d'ailleurs confirmé connaitre le joueur. Mais pour le moment, la justice s'interroge sur les liens réels entre les deux hommes. Du côté de Walid Mesloub, par l'intermédiaire de son avocat, on conteste les faits de recel mais pas le lien avec "le chinois":

"Mon client conteste totalement les faits qui lui sont reprochés. Il ignorait tout des activités de cette personne. Mon client et ce dernier avaient une relation amicale autour d'un intérêt commun pour les belles voitures. Mon client a un peu le sentiment d'avoir été manipulé et instrumentalisé."



Il faut enfin noter que "le chinois" avait déposé une somme d'argent correspondant à la vente d'une moto sur le compte de Mesloub, en plus de l'immatriculation de véhicules à son nom, possiblement à son insu, et que pas moins de 200 000€ ont été saisis au joueur. A la justice donc de faire l'éclairage sur les rôles de chacun.

Source : L'Equipe.