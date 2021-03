Caen: Pascal Dupraz limogÃ©, remplacÃ© par Fabrice Vandeputte

Le SM Caen traverse une mauvaise passe en Ligue 2: 14ème du championnat, la remontée ne sera pas pour cette année. Les dirigeants caennais ont décidé de profiter de la trêve internationale pour limoger Pascal Dupraz, et le remplacer par Fabrice Vandeputte.

Vandeputte était passé par le RC Lens en tant qu'entraineur des U19 de 2014 à 2017. Il y avait démontré ses qualités de formateur et jouit d'une très bonne réputation. En 2017, alors que le racing ne peut lui offrir de meilleure perspective au club, il quitte la région pour Bourg-en-Bresse, avec le projet d'y monter le centre de formation. Hors, après la rélégation du club en National, les conditions ne sont plus réunies pour continuer le projet. Il rebondira alors à Caen, en prenant en charge l'équipe réserve. C'est en cette qualité qu'il prends la relève, aujourd'hui, de Dupraz, un peu à l'instar du parcours d'un certain Franck Haise.