Bekamenga poursuivi pour escroquerie Ã  PÃ´le Emploi

Christian Bekamenga, l'attaquant camerounais passé par Lens lors de la saison 2015-2016, fait l'objet d'une enquête pour escroquerie envers Pôle Emploi, enquête menée par le parquet de Troyes.

Evoluant à l'étranger, il aurait dûment perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi, pour un montant de pas moins de 25 000 euros. Ceci juste après son départ de France et ses passages à Lens, Metz, et donc Troyes. Il jouait alors en fait, et jusqu'en 2019, en Turquie puis en Chine.



Cette affaire rappelle celle de Nenad Kovacevic, condamné lui par le parquet de Nîmes en octobre dernier, pour des faits similaires. Bien que Bekamenga ne puisse lui se reprocher qu'un "simple oubli". Les enquêteurs et agents de Pôle Emploi eux, seraient bien inspirés de s'abonner aux actualités mercato à l'avenir...

