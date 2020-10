Nenad Kovacevic condamnÃ© Ã  de la prison ferme Ã  NÃ®mes pour fraude Ã  PÃ´le Emploi

Ancien du RC Lens de 2006 à 2012, l'ancien international serbe Nenad Kovacevic a été condamné cet après-midi à Nîmes pour fraude envers Pôle Emploi, à qui il a détourné plus de 100 000 euros.

En son absence, il a été condamné à 6 mois de prison ferme, plus 6 avec sursis, et 30 000 euros d'amende. Résidant hors de France au moment de toucher ses indemnités, il a fourni de fausses attestations pour profiter de l'assurance chômage, après son passage au Nîmes Olympique en 2015. Le procureur de la République aurait fait part de sa surprise de voir d'anciens joueurs de football professionel profiter de ces indemnités : "Si on devait imdemniser Neymar!"... C'est pas faux.