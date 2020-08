Nouvel exploit hier soir en Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais et Jeff-Reine Adélaïde, qui ont éliminé Manchester City, 3 buts à 1, et se retrouvent donc en demi-finales. Le match aura lieu mercredi prochain face au Bayern Munich, qui a pulvérisé Barcelone 8 - 2...

Adélaïde est entré en jeu à la 86ème minute, juste avant le troisième but lyonnais synonyme de qualification.