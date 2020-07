Gervais Martel en campagne pour la prÃ©sidence de la LFP?

Après l'annonce, de l'actuelle présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour, de ne pas briguer de second mandat, les noms pour sa succession n'ont pas tardés à être lancés par Le Parisien.

Et même si le média francilien prête logiquement toute attention à Michel Denisot, le nom de Gervais Martel apparait déjà comme une autre option. On se souvient que l'ancien et emblématique président du racing songeait à s'investir dans les instances il y a quelque mois de cela. Aucun candidat ne s'est déclaré officiellement, cependant. La situation devrait rapidement se décanter, les élections devant avoir lieu d'ici trois mois.