Will Still en passe d'être nommé

Depuis l'annonce il y a deux jours du départ (désormais presque acté) de Franck Haise pour l'OGC Nice, Will Still fait figure de favori pour le remplacer sur le banc lensois.

Selon La Voix du Nord, c'est également bien parti ce soir pour voir débarquer l'ancien coach rémois. Un nom qui devrait remettre d'accord une certaine partie des supporters lensois avec Joseph Oughourlian. Still lui, a bénéficié d'un mois de vacances, après son éviction surprise, et d'un commun accord, du banc du Stade de Reims, au tout début du mois.

Will Still devrait donc être la nouvelle pierre angulaire d'un trio avec Pierre Dréossi (Metz, directeur général) et Diego Lopez Gomez (ex-Bordeaux, coordinateur sportif).