Rennes - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Rennes - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout, qui reste malgré tout intéressant, même si l'ouverture du score lensoise laissait espérer mieux. Le match nul semble équitable, alors que Lens a maitrisé le match de la 15ème à la 60ème minute, peu ou prou.

Le racing restera ainsi avant tout dépendant des résultats marseillais à venir, quant à une qualification européenne.

SAMBA (8) : Le capitaine a réalisé les parades qu'il fallait, dont une superbe en fin de match qui aurait dû s'avérer décisive. Malheureusement, ses défenseurs n'ont pas suivi et Lens a concédé l'égalisation.



MEDINA (6) : Il a joué un peu avec le frein, étant donné qu'il a été averti à la demi-heure de jeu.



KHUSANOV (6) : Il a réussi à -presque- faire oublier que Kevin Danso n'était pas sur le terrain ce dimanche soir. Seule ombre au tableau, il manque de présence juste avant le but rennais.



GRADIT (5) : Il a pris quelque coups, et a un peu souffert face à Doué.



FRANKOWSKI (5) : Il semblait hors-jeu au départ d'une action menant à l'ouverture du score lensoise. Comme ses dernières semaines, son impact a baissé par rapport à ses dernières saisons. Il a cette fois-ci été remplacé lors du triple changement opéré par Franck Haise.



MENDY (6) : Il a montré une belle activité et pas mal de réussite à la récupération au milieu de terrain. Il enchaine bien après une belle prestation la semaine passée.



MACHADO (6) : Il a effectué une bonne prestation sur la flanc gauche, et aurait mérité un peu plus de réussite. Encore pas à son meilleur niveau néanmoins.



PEREIRA DA COSTA (5) : Une nouvelle fois titularisé avec Nampalys Mendy, il a évolué un peu plus bas que d'habitude au milieu de terrain. On attendait un peu plus de lui dans sa faculté à aller vers l'avant.



FULGINI (3.5) : Il a certes (encore) inscrit un but important pour le racing, mais il est difficile d'occulter le reste de son match, où il n'a simplement rien réussi. Son but lui a aussi probablement acheté quelques minutes de plus sur le terrain. Finalement remplacé poste pour poste par Adrien THOMASSON..



SOTOCA (4) : Il n'a guère eu plus de réussite que Fulgini, mais a montré plus d'activité à la récupération, comme à son habitude. Averti en fin de match pour une grosse faute, annihilant ainsi une occasion de contre rennaise.



SAÏD (6) : Titularisé en l'absence de Wahi, suspendu, il a effectué une bonne rencontre, en tentant de se projeter vite vers le but après avoir éliminé ses vis-à-vis. Son jeu en profondeur a été nettement moins intéressant que lorsqu'il était trouvé dans les pieds. Remplacé par GUILAVOGUI, qui a attiré pas mal de ballons en fin de match, sans pouvoir enclencher sur quelque chose d'intéressant.