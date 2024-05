RC Lens - FC Lorient : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - FC Lorient qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2 buts à 0.

Le racing a enregistré une victoire capitale dans l'optique de la qualification européenne via la sixième place du championnat. Dans un système renforcé offensivement au milieu de terrain, c'est Nampalys Mendy qui a tiré son épingle du jeu. Elye Wahi a aussi, comme l'ensemble du club, retrouvé beaucoup de confiance lors de cette soirée.

Seule ombre au tableau: La blessure de Kevin Danso (adducteurs), sorti à la pause.

SAMBA (7) : Bollaert a pû retenir son souffle, lorsque Brice Samba a appelé ses soigneurs à l'heure de jeu. Toute la saison lensoise (n'ayons pas peur des mots alors que la fin de celle-ci approche) et sa participation à l'EURO auraient pû se jouer ici. Il est cependant resté sur le terrain pour s'employer au mieux quelque minutes plus tard, puis avec encore une ou deux prises de balles salvatrices durant l'inévitable réaction lorientaise.



DANSO (5) : Une bonne mi-temps, avant de se blesser à la fin de cette période. Remplacé par HAIDARA (voir ci-dessous).



HAÏDARA (5) : Entré dans le scepticisme général, pour ne pas dire défiance, à la pause. Franck Haise aura montré une confiance inébranlable en son homme, même si on qualifiera son choix entre audacieux et téméraire. Il a réalisé un match propre malgré quelque premières prises de balles et interventions assez fébriles. Il a ensuite laissé de côté son match au vélodrôme, à l'expérience.



GRADIT (7) : On a revu la perceuse à un niveau où on ne l'avait plus aperçu depuis longtemps. Hasard ou non, la défense lensoise enregistre une nouvelle clean-sheet à domicile.



MEDINA (6) : Il a montré sa grinta en allant de l'avant dès le début du match et ce jusqu'à l'ouverture du score. A noter tout de même, une erreur alors que le score était encore à 1 à 0.



FRANKOWSKI (5) : Dans la lignée de ses précédentes sorties, il n'a plus l'impact qu'il avait en début de saison. Il s'est tout de même bien projeté, mais manque encore de précision dans ses centres. Termine le match sur le flanc gauche au grès des changements de Franck Haise.



MACHADO (5) : On l'attendait sur une dynamique positive, il a un peu marqué le pas ce vendredi soir. A sa décharge, le jeu a souvent été orienté à droite.



MENDY (8) : En raison du passage à 3 offensifs en soutien d'Elye Wahi, Nampalys Mendy s'est retrouvé seul dépositaire des transitions au milieu de terrain. Il a été très à l'aise dans ce rôle, plutôt que dans un duo habituellement formé avec El Aynaoui par exemple.

Présent aussi aux avant-postes, puisqu'il provoque l'ourture du score en pressant Bakayoko.



FULGINI (5) : D'abord seul au centre du jeu offensif, il a bien commencé le match, comme à son habitude. Mais il a vite retrouvé un rendement insuffisant, malgré plusieurs appels, là aussi comme à son habitude. Sa permutation avec Pereira Da Costa en seconde aura plus bénéficié à ce dernier. Remplacé par THOMASSON.



SOTOCA (5) : Il a joué légérement plus haut qu'à son habitude en raison de la présence d'un milieu offensif supplémentaire. Le hic, c'est qu'il aurait été plus utile sur certaines actions clef en restant un temps plus bas. Cela a aussi terni sa relation avec Frankowski. Une ou deux frappes, mais pas assez présent sur les phases arrêtées.



PEREIRA DA COSTA (6) : A l'image de FULGINI, il est resté en deçà de son meilleur niveau la majeure partie du match en raison d'un apport insuffisant. Caché derrière celui-ci, il a peu été servi en première période. Illumine son match, et délivre Bollaert avec le second but lensois. Sa conduite de balle express été magnifique à voir, même si on a un temps craint un choix trop personnel ou une passe trop tardive.



WAHI (6.5) : Il avait commencé le match avec de bons choix devant le but, sans plus de réussite qu'auparavant, mais avec beaucoup d'efforts. Jamais efficace non plus en un contre un sur les côtés. Mais il a enfin pû se réconcilier avec son public après un but important pour la qualification européenne, pour la future saison, et pour lui. But payé avec un carton jaune en raison de sa célébration "Messi" plus extravertie que ce qu'on aurait attendu de lui.