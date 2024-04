OM - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OM - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1.

Un match qui symbolisera certainement la saison lensoise, avec un adversaire direct au classement mais qui semblait à sa portée, et qui avait joué en plus en milieu de semaine en coupe d'Europe.

Mais l'inefficacité offensive lensoise (Fulgini, Sotoca, Wahi), les absences ou la fatigue de certains autres cadres (Gradit, Frankowski), et les erreurs individuelles (Haïdara) n'auront pas permis de conserver le point du nul pourtant acquis à moins de dix minutes de la fin par le joker Saïd.

Il va falloir se battre jusqu'au bout, pour s'accrocher à la dernière place européenne, qui espérons sera peut-être plutôt la septième du classement...

SAMBA (6) : Triste soirée pour Brice Samba qui avait fait sa part du travail mais n'a pû conserver sa cage inviolée avec Massadio Haïdara devant lui. Quelques sorties hors de sa surface en première période, pour annihiler des contres olympiens. Un face-à-face remporté également face à Aubameyang.



MEDINA (5) : Un match plutôt sur le versant discret que le défenseur argentin a parfois montré cette saison.



DANSO (6) : Auteur d'un match dense, il a été le patron de la défense, et en sus, s'est montré sur les nombreux corners acquis.



HAÏDARA (2.5) : Titularisé en raison de la suspension de Gradit, et de la présence en sélection de Khusanov, il n'aura vraiment pas donné raison à son coach de la conserver cet hiver sur ce match. Il rate son interception dès la 1ère minute sur le but marseillais. Il est également en cause encore plus directe sur une relance dans des pieds olympiens alors que le score était de un partout. Son match n'est alors même plus rachetable par sa passe décisive pour Saïd.



FRANKOWSKI (4) : Il a eu un gros déficit dans ses transmissions et son utilisation du ballon. Indispensable, Franck Haise doit néanmoins le ménager.



MACHADO (6) : Son retour en rythme est une bonne nouvelle dans cette mauvaise soirée. Il devrait de nouveau pouvoir apporter son maximum lors des trois dernières rencontres.

Remplacé par SISHUBA, qui s'est montré trop individualiste sur ses deux opportunités. Une conséquence indirecte peut-être, d'un temps de jeu insatisfaisant?



MENDY (6) : Il a montré une belle présence au milieu de terrain, malgré quelque pertes de balles. Il a aussi beaucoup récupéré de ballons, en tentant de vite orienter. Statistiquement le meilleur dans l'entrejeu lensois.

Remplacé en fin de match par AGUILAR.



EL AYNAOUI (6) : Lui aussi a montré une belle présence au milieu, avec une touche technique appréciable. Auteur de quelques petites erreurs, il a été remplacé lors des changements opérés par son coach pour redynamiser son équipe. Remplacé donc par SAID, buteur providentiel, pendant quelques minutes.



FULGINI (4) : Préféré à Pereira Da Costa, il a réalisé un match peu enthousiasmant. Il a perdu beaucoup de ballons, acquis aucune faute, et après avoir tiré moult coup de pieds arrêtés, pas plus fait de décision. Un impact offensif largement insuffisant et désormais problématique. Remplacé par PEREIRA DA COSTA, qui n'a pas semblé dans de biens meilleures dispositions que lors de ses récentes sorties.



SOTOCA (4) : Toujours impactant par son volume côté croit, il a malgré cela aussi participé à l'échec collectif sur le plan offensif, avec quelque positions de hors-jeu, et deux ou trois tentatives infructueuses.



WAHI (3) : Semaine compliquée pour l'attaquant lensois qui est resté sur le même registre, ou presque, que son match face à Clermont. Un face-à-face raté avec une cage pourtant ouverte, et un avertissement reçu alors que l'altercation ne le concernait pas au départ, un vice sur lequel il n'a guère progressé non plus cette saison. Remplacé par DIOUF.